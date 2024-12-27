Ціна Spring Staked SUI (SSUI)
Поточна ціна Spring Staked SUI (SSUI) сьогодні становить 4.27 USD з ринковою капіталізацією $ 35.45M USD. Ціна SSUI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spring Staked SUI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.52K USD
- зміна ціни Spring Staked SUI протягом дня — -0.96%
- циркуляційна пропозиція – 8.30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spring Staked SUI до USD становила $ -0.04150394713726.
За останні 30 днів зміна ціни Spring Staked SUI до USD становила $ +1.1243593200.
За останні 60 днів зміна ціни Spring Staked SUI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Spring Staked SUI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.04150394713726
|-0.96%
|30 днів
|$ +1.1243593200
|+26.33%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Spring Staked SUI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.15%
-0.96%
+4.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui. It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard.
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