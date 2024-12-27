Сьогоднішня ціна Spring Staked SUI (SSUI)

Поточна ціна Spring Staked SUI (SSUI) сьогодні становить 4.27 USD з ринковою капіталізацією $ 35.45M USD. Ціна SSUI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spring Staked SUI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.52K USD

- зміна ціни Spring Staked SUI протягом дня — -0.96%

- циркуляційна пропозиція – 8.30M USD

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