Ціна SPQR (SPQR)
Поточна ціна SPQR (SPQR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 153.50K USD. Ціна SPQR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SPQR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.57K USD
- зміна ціни SPQR протягом дня — -14.74%
- циркуляційна пропозиція – 999.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SPQR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SPQR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SPQR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SPQR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.74%
|30 днів
|$ 0
|+28.06%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SPQR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.07%
-14.74%
-41.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SPQR is a meme token inspired by the legacy of Rome and the forward-thinking vision of Elon Musk. The name comes from the Latin phrase Senatus Populusque Romanus, meaning "The Senate and People of Rome," which symbolized unity and power in one of history’s greatest civilizations. Our project seeks to bring this spirit into the world of cryptocurrency, combining community-driven values with the potential for disruptive innovation. SPQR isn’t just a token—it’s a movement that celebrates the strength of collective action and the transformative power of memes in the modern digital age.
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