Сьогоднішня ціна SPQR (SPQR)

Поточна ціна SPQR (SPQR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 153.50K USD. Ціна SPQR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SPQR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.57K USD

- зміна ціни SPQR протягом дня — -14.74%

- циркуляційна пропозиція – 999.58M USD

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