Ціна SpotWin (SPOTWIN)
Поточна ціна SpotWin (SPOTWIN) сьогодні становить 0,000057 USD з ринковою капіталізацією $ 57,00K USD. Ціна SPOTWIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SpotWin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SpotWin протягом дня — -3,47%
- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SpotWin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SpotWin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SpotWin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SpotWin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3,47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SpotWin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,28%
-3,47%
-38,38%
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