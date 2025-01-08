Ціна Spottie WiFi (WIFI)
Поточна ціна Spottie WiFi (WIFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 79.02K USD. Ціна WIFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spottie WiFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 988.18 USD
- зміна ціни Spottie WiFi протягом дня — -15.64%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spottie WiFi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Spottie WiFi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Spottie WiFi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Spottie WiFi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.64%
|30 днів
|$ 0
|-21.75%
|60 днів
|$ 0
|-27.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Spottie WiFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.07%
-15.64%
+5.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SPOTTIE WIFI BRINGS EVERYONE $WIFI
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