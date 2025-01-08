Сьогоднішня ціна Spottie WiFi (WIFI)

Поточна ціна Spottie WiFi (WIFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 79.02K USD. Ціна WIFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spottie WiFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 988.18 USD

- зміна ціни Spottie WiFi протягом дня — -15.64%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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