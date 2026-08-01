Сьогоднішня ціна Spotlight

Поточна ціна Spotlight (SPOTLIGHT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPOTLIGHT до USD становить $ 0 за SPOTLIGHT.

Spotlight наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19,158.55, з циркуляційною пропозицією у 50.00B SPOTLIGHT. Протягом останніх 24 годин SPOTLIGHT торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SPOTLIGHT змінився на -- за останню годину та на -9.79% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Spotlight (SPOTLIGHT)

Ринкова капіталізація $ 19.16K$ 19.16K $ 19.16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38.32K$ 38.32K $ 38.32K Циркуляційне постачання 50.00B 50.00B 50.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Spotlight — $ 19.16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPOTLIGHT — 50.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38.32K.