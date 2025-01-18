Сьогоднішня ціна SPOT AI ($SPOT)

Поточна ціна SPOT AI ($SPOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.52K USD. Ціна $SPOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SPOT AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.15K USD

- зміна ціни SPOT AI протягом дня — -30.02%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

Отримуйте оновлення цін $SPOT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $SPOT.