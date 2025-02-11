Сьогоднішня ціна Spot (SPOT)

Поточна ціна Spot (SPOT) сьогодні становить 1.38 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.54K USD

- зміна ціни Spot протягом дня — +0.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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