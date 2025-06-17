Сьогоднішня ціна Sportstensor (SN41)

Поточна ціна Sportstensor (SN41) сьогодні становить 3,45 USD з ринковою капіталізацією $ 4,33M USD. Ціна SN41 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sportstensor:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Sportstensor протягом дня — +3,52%

- циркуляційна пропозиція – 1,25M USD

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