Ціна Sportstensor (SN41)
Поточна ціна Sportstensor (SN41) сьогодні становить 3,45 USD з ринковою капіталізацією $ 4,33M USD. Ціна SN41 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sportstensor:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Sportstensor протягом дня — +3,52%
- циркуляційна пропозиція – 1,25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sportstensor до USD становила $ +0,117256.
За останні 30 днів зміна ціни Sportstensor до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sportstensor до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sportstensor до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,117256
|+3,52%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sportstensor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,20%
+3,52%
-22,95%
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