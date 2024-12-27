Сьогоднішня ціна SportsIcon ($ICONS)

Поточна ціна SportsIcon ($ICONS) сьогодні становить 0.00938821 USD з ринковою капіталізацією $ 258.39K USD. Ціна $ICONS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SportsIcon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 228.17 USD

- зміна ціни SportsIcon протягом дня — -6.08%

- циркуляційна пропозиція – 27.52M USD

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