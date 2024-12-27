Ціна SportsIcon ($ICONS)
Поточна ціна SportsIcon ($ICONS) сьогодні становить 0.00938821 USD з ринковою капіталізацією $ 258.39K USD. Ціна $ICONS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SportsIcon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 228.17 USD
- зміна ціни SportsIcon протягом дня — -6.08%
- циркуляційна пропозиція – 27.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SportsIcon до USD становила $ -0.000607861559126937.
За останні 30 днів зміна ціни SportsIcon до USD становила $ -0.0013705622.
За останні 60 днів зміна ціни SportsIcon до USD становила $ -0.0051902277.
За останні 90 днів зміна ціни SportsIcon до USD становила $ -0.015983004529967268.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000607861559126937
|-6.08%
|30 днів
|$ -0.0013705622
|-14.59%
|60 днів
|$ -0.0051902277
|-55.28%
|90 днів
|$ -0.015983004529967268
|-62.99%
Останній аналіз цін SportsIcon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-6.08%
+12.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NFTs with the greatest sports people of all time.SportsIcon aim to bridge the gap between sport icons and their fans and assist the expression of athletes through immersive NFT videos and art, moments of their life and career that made them the Icons they became.
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