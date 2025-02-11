Ціна Sports PIE (PIE)
Поточна ціна Sports PIE (PIE) сьогодні становить 0.00101063 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sports PIE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.55 USD
- зміна ціни Sports PIE протягом дня — +5.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sports PIE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sports PIE до USD становила $ -0.0000372042.
За останні 60 днів зміна ціни Sports PIE до USD становила $ -0.0005606687.
За останні 90 днів зміна ціни Sports PIE до USD становила $ -0.0028951753018733428.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.30%
|30 днів
|$ -0.0000372042
|-3.68%
|60 днів
|$ -0.0005606687
|-55.47%
|90 днів
|$ -0.0028951753018733428
|-74.12%
Останній аналіз цін Sports PIE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+5.30%
+26.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sports Pie is a platform designed to connect everyone interested in sports. Furthermore, Sports Pie represents a new project for popularizing sports, incorporating diverse sports content consumed in various forms with blockchain technology. This initiative aims to expand the market (pie) through the joy and inspiration derived from sports, and through connections made within the sports community.
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