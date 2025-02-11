Сьогоднішня ціна Sports PIE (PIE)

Поточна ціна Sports PIE (PIE) сьогодні становить 0.00101063 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sports PIE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.55 USD

- зміна ціни Sports PIE протягом дня — +5.30%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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