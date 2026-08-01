Сьогоднішня ціна Sports Brackets

Поточна ціна Sports Brackets (BRACKETS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 24,64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BRACKETS до USD становить $ 0 за BRACKETS.

Sports Brackets наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 149 663, з циркуляційною пропозицією у 999,17M BRACKETS. Протягом останніх 24 годин BRACKETS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BRACKETS змінився на +0,36% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,17K.

Ринкова інформація щодо Sports Brackets (BRACKETS)

Ринкова капіталізація $ 149,66K$ 149,66K $ 149,66K Обсяг (за 24 год) $ 4,17K$ 4,17K $ 4,17K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 149,66K$ 149,66K $ 149,66K Циркуляційне постачання 999,17M 999,17M 999,17M Загальна пропозиція 999 169 042,3259469 999 169 042,3259469 999 169 042,3259469

Поточна ринкова капіталізація Sports Brackets — $ 149,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,17K. Циркуляційна пропозиція BRACKETS — 999,17M, зі загальною пропозицією 999169042.3259469. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 149,66K.