Ринкова капіталізація: $ 30,33K $ 30,33K $ 30,33K Загальна пропозиція: $ 3,50B $ 3,50B $ 3,50B Циркуляційна пропозиція: $ 826,92M $ 826,92M $ 826,92M FDV (повністю розведена вартість): $ 128,36K $ 128,36K $ 128,36K Історичний максимум: $ 0,00606519 $ 0,00606519 $ 0,00606519 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Sports Bet (SBET) Купити SBET зараз! Інформація Sports Bet (SBET) SBET aims to extend the experience of live streaming and betting for sports and e-sports through the metaverse. The project aims to bring real-time streaming, real-time 3D content, and experience to almost every person connected to the internet in VR and AR. In other words, the idea is to convert real-life sports events like a soccer match, into 3D and stream it on the metaverse with a lot more features! In addition, SBET offers a metaverse platform for a different audience and a decentralized betting protocol. Everything will be scalable. The Sbetverse will allow gaming and streaming platforms to build their arenas, where gamers, athletes, sport associations or influencers can: 1 - Book a time slot to offer their streaming content, competitions, or metacasts. 2 - Create NFTs, which can also be used as betting assets, traded, or sold later. 3 - Engage community with custom ads, sell digital and physical goods. 4 - Create language specific virtual chat lounges and events. 5 - Create prizes that can be rewarded in form of tokens. The SBET Project will also offer an fair, and straightforward solution for the sports betting community. The platform allows users to have more control over their own bets and transactions. No customer identification process is required due to the way a blockchain works, and users can bet any amount. To avoid sensitive data collection, SBET will work with cryptocurrency only. All you will need to bet is a crypto wallet, like Metamask or Trust-Wallet. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SBET, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SBET, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SBET, досліджуйте ціну токена SBET в реальному часі! Прогноз ціни SBET Хочете знати, куди рухається SBET? Наша сторінка прогнозу ціни SBET поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. 