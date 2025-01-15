Сьогоднішня ціна Sports Bet (SBET)

Поточна ціна Sports Bet (SBET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.31K USD. Ціна SBET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sports Bet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.62K USD

- зміна ціни Sports Bet протягом дня — +0.04%

- циркуляційна пропозиція – 826.92M USD

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