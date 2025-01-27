Сьогоднішня ціна Sports Analyst AI (SPORT)

Поточна ціна Sports Analyst AI (SPORT) сьогодні становить 0.04761382 USD з ринковою капіталізацією $ 444.22K USD. Ціна SPORT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sports Analyst AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.66K USD

- зміна ціни Sports Analyst AI протягом дня — -9.74%

- циркуляційна пропозиція – 9.33M USD

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