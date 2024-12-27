Сьогоднішня ціна SportPoint (POINT)

Поточна ціна SportPoint (POINT) сьогодні становить 0.05011 USD з ринковою капіталізацією $ 31.40M USD. Ціна POINT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SportPoint:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.15K USD

- зміна ціни SportPoint протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 660.76M USD

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