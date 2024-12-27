Ціна SportPoint (POINT)
Поточна ціна SportPoint (POINT) сьогодні становить 0.05011 USD з ринковою капіталізацією $ 31.40M USD. Ціна POINT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SportPoint:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.15K USD
- зміна ціни SportPoint протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 660.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SportPoint до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SportPoint до USD становила $ +0.0008568058.
За останні 60 днів зміна ціни SportPoint до USD становила $ +0.0004621945.
За останні 90 днів зміна ціни SportPoint до USD становила $ -0.05031588275064147.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0008568058
|+1.71%
|60 днів
|$ +0.0004621945
|+0.92%
|90 днів
|$ -0.05031588275064147
|-50.10%
Останній аналіз цін SportPoint: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SportPoint is an innovative decentralized platform built on the Binance Smart Chain, designed to create a comprehensive sports ecosystem. The platform connects users, trainers, and sports facilities globally, offering a seamless experience for finding, booking, and managing various sports activities. SportPoint aims to simplify access to sports services by providing users with tools to discover nearby gyms, stadiums, and other sports venues, compare trainers, check availability, and pay only for the services they use. For trainers, SportPoint offers a freelance platform to manage their schedules, find clients, and conduct training sessions in various locations, including outdoors or at clients' homes. Sports facilities benefit from a management platform that enhances visibility, handles bookings, and manages client registrations, providing a unified approach to sports management. SportPoint leverages blockchain technology to ensure secure, transparent, and low-cost transactions, making it easier for all stakeholders to participate in the sports ecosystem.
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