Ціна Sportium (SPRT)
Поточна ціна Sportium (SPRT) сьогодні становить 0.00000132 USD з ринковою капіталізацією $ 266.10 USD. Ціна SPRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sportium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 203.96 USD
- зміна ціни Sportium протягом дня — -80.82%
- циркуляційна пропозиція – 202.34M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sportium до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sportium до USD становила $ -0.0000012554.
За останні 60 днів зміна ціни Sportium до USD становила $ -0.0000012861.
За останні 90 днів зміна ціни Sportium до USD становила $ -0.00020844282966560296.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-80.82%
|30 днів
|$ -0.0000012554
|-95.10%
|60 днів
|$ -0.0000012861
|-97.43%
|90 днів
|$ -0.00020844282966560296
|-99.37%
Останній аналіз цін Sportium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-80.82%
-94.95%
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