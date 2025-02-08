Сьогоднішня ціна Sportium (SPRT)

Поточна ціна Sportium (SPRT) сьогодні становить 0.00000132 USD з ринковою капіталізацією $ 266.10 USD. Ціна SPRT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sportium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 203.96 USD

- зміна ціни Sportium протягом дня — -80.82%

- циркуляційна пропозиція – 202.34M USD

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