Токеноміка Sport Bettor AI (ZEBRO) Дізнайтеся ключову інформацію про Sport Bettor AI (ZEBRO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sport Bettor AI (ZEBRO) Sport Bettor AI is a virtual agent built on the virtual stack. The agent makes predictions on Twitter using G.A.M.E., from sports data sets. $ZEBRO is the token. Zebro predictions currently focuses on major sports. The Sports Bettor AI agent launched in November 2024 and is now in the sentient category on Virtual protocol. To request sports predictions, simply tag ZebroAI account on twitter with the game and prediction request. Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/4065 Купити ZEBRO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sport Bettor AI (ZEBRO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sport Bettor AI (ZEBRO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 111,60K $ 111,60K $ 111,60K Загальна пропозиція: $ 999,24M $ 999,24M $ 999,24M Циркуляційна пропозиція: $ 999,24M $ 999,24M $ 999,24M FDV (повністю розведена вартість): $ 111,60K $ 111,60K $ 111,60K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00011169 $ 0,00011169 $ 0,00011169 Дізнайтеся більше про ціну Sport Bettor AI (ZEBRO)

Токеноміка Sport Bettor AI (ZEBRO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sport Bettor AI (ZEBRO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZEBRO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZEBRO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZEBRO, досліджуйте ціну токена ZEBRO в реальному часі!

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