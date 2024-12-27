Ціна SPORT (SPORT)
Поточна ціна SPORT (SPORT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 235.44K USD. Ціна SPORT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SPORT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.26 USD
- зміна ціни SPORT протягом дня — +1.38%
- циркуляційна пропозиція – 525.67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SPORT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SPORT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SPORT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SPORT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.38%
|30 днів
|$ 0
|-7.05%
|60 днів
|$ 0
|-50.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SPORT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.20%
+1.38%
+5.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lympo is building a sports NFTs ecosystem including NFTs with IP rights of world-famous athletes and clubs.
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