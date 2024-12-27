Сьогоднішня ціна SPORT (SPORT)

Поточна ціна SPORT (SPORT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 235.44K USD. Ціна SPORT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SPORT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.26 USD

- зміна ціни SPORT протягом дня — +1.38%

- циркуляційна пропозиція – 525.67M USD

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