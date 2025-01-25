Ціна SporkDAO (SPORK)
Поточна ціна SporkDAO (SPORK) сьогодні становить 0.01049645 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPORK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SporkDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 262.18 USD
- зміна ціни SporkDAO протягом дня — +3.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SporkDAO до USD становила $ +0.00036282.
За останні 30 днів зміна ціни SporkDAO до USD становила $ -0.0005781360.
За останні 60 днів зміна ціни SporkDAO до USD становила $ -0.0020599472.
За останні 90 днів зміна ціни SporkDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00036282
|+3.58%
|30 днів
|$ -0.0005781360
|-5.50%
|60 днів
|$ -0.0020599472
|-19.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SporkDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
+3.58%
-18.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SporkDAO represents the final leg of the journey towards transitioning ETHDenver to a community owned ecosystem. SporkDAO is a member-owned community. $SPORK holders direct the community's events, investments, and interests.
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