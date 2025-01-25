Сьогоднішня ціна SporkDAO (SPORK)

Поточна ціна SporkDAO (SPORK) сьогодні становить 0.01049645 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPORK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SporkDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 262.18 USD

- зміна ціни SporkDAO протягом дня — +3.58%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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