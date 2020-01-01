Токеноміка Spores Network (SPO) Дізнайтеся ключову інформацію про Spores Network (SPO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Spores Network (SPO) Spores Network is building a multi-chain interoperable NFT marketplace and DeFi protocols for Creative Industries: Animation, Collectibles, Digital Artworks, Fashion, Gaming, Sport Cards. Spores Network founders deeply believe that a digital “metaverse” is being built today that will revolutionize our thoughts and behavior with respect to living, owning, sharing our physical and digital lives. Crypto enables two exciting and eventual two paths: Decentralization of Ownership, Frictionless Redistribution of Capital. Spores seeks to empower creators to create, exchange, and communicate their life’s work. Our Core Values are defined as: Creator Centricity, Frictionless, Borderless, Community. The native digital cryptographically-secured fungible (i.e. ERC20 / BEP20) token of the Spores platform (ticker symbol SPO) is a transferable representation of attributed governance and utility functions specified in the protocol/code of the Spores platform, and which is designed to be used solely as an interoperable utility token on the platform. SPO is designed to be NFT-creator-centric and DeFi-community-driven, and to incentivize all contributors and participants across the whole Spores ecosystem. As the economic incentive for network participation SPO token incentives will be distributed to incentivise users to participate in community governance, reward contributors on the platform and other utility purposes including platform fees discount. Community incentives (NFT minting, trading, LP mining and other DeFi rewards):  Reward for NFT creators for each newly minted NFT on Spores platform.  Reward for buyers and sellers per confirmed transaction (auction, exchange, etc).  Reward for LPs to provide liquidity on the platform supporting transactions related to SPO. Офіційний вебсайт: https://spores.app/ Купити SPO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Spores Network (SPO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Spores Network (SPO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 198.78K $ 198.78K $ 198.78K Загальна пропозиція: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркуляційна пропозиція: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B FDV (повністю розведена вартість): $ 939.13K $ 939.13K $ 939.13K Історичний максимум: $ 0.109768 $ 0.109768 $ 0.109768 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00018773 $ 0.00018773 $ 0.00018773 Дізнайтеся більше про ціну Spores Network (SPO)

Токеноміка Spores Network (SPO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Spores Network (SPO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SPO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SPO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SPO, досліджуйте ціну токена SPO в реальному часі!

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