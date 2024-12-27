Сьогоднішня ціна Spores Network (SPO)

Поточна ціна Spores Network (SPO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 500.01K USD. Ціна SPO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spores Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.88K USD

- зміна ціни Spores Network протягом дня — +1.41%

- циркуляційна пропозиція – 1.06B USD

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