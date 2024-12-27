Сьогоднішня ціна Spool (SPOOL)

Поточна ціна Spool (SPOOL) сьогодні становить 0.058031 USD з ринковою капіталізацією $ 2.30M USD. Ціна SPOOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spool:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.79 USD

- зміна ціни Spool протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 39.67M USD

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