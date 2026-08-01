Сьогоднішня ціна SpookySwap

Поточна ціна SpookySwap (BOO) сьогодні становить $ 0,00396434, зі зміною 3,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOO до USD становить $ 0,00396434 за BOO.

SpookySwap наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 778, з циркуляційною пропозицією у 7,26M BOO. Протягом останніх 24 годин BOO торгувався між $ 0,0038487 (мінімум) та $ 0,0040187 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,291543, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOO змінився на -0,00% за останню годину та на -27,55% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 310,90.

Ринкова інформація щодо SpookySwap (BOO)

Ринкова капіталізація $ 28,78K$ 28,78K $ 28,78K Обсяг (за 24 год) $ 310,90$ 310,90 $ 310,90 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,78K$ 28,78K $ 28,78K Циркуляційне постачання 7,26M 7,26M 7,26M Загальна пропозиція 7 259 209,704704001 7 259 209,704704001 7 259 209,704704001

Поточна ринкова капіталізація SpookySwap — $ 28,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 310,90. Циркуляційна пропозиція BOO — 7,26M, зі загальною пропозицією 7259209.704704001. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,78K.