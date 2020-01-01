Токеноміка Spooky The Phantom (SPOOKY) Дізнайтеся ключову інформацію про Spooky The Phantom (SPOOKY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Spooky The Phantom (SPOOKY) Spooky The Phantom $SPOOKY BOOO! Get ready to scare the ghost of the Bears past with Spooky The Phantom, now haunting the Phantom network! This spooktacular token is here to bring back the bull and that's no BULL! Meet Spooky, the mischievous twin of Phantom, haunting the Solana blockchain. He’s here to take over Solana meme season, don't ghost SPOOKY ;) Офіційний вебсайт: https://spooky.vip/ Купити SPOOKY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Spooky The Phantom (SPOOKY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Spooky The Phantom (SPOOKY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 799,95B $ 799,95B $ 799,95B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 2,26M $ 2,26M $ 2,26M Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Spooky The Phantom (SPOOKY)

Токеноміка Spooky The Phantom (SPOOKY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Spooky The Phantom (SPOOKY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SPOOKY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SPOOKY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SPOOKY, досліджуйте ціну токена SPOOKY в реальному часі!

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