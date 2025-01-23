Ціна Spooky The Phantom (SPOOKY)
Поточна ціна Spooky The Phantom (SPOOKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPOOKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spooky The Phantom:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 285.08 USD
- зміна ціни Spooky The Phantom протягом дня — +2.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spooky The Phantom до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Spooky The Phantom до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Spooky The Phantom до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Spooky The Phantom до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.05%
|30 днів
|$ 0
|-7.17%
|60 днів
|$ 0
|-41.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Spooky The Phantom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.09%
+2.05%
+14.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Spooky The Phantom $SPOOKY BOOO! Get ready to scare the ghost of the Bears past with Spooky The Phantom, now haunting the Phantom network! This spooktacular token is here to bring back the bull and that's no BULL! Meet Spooky, the mischievous twin of Phantom, haunting the Solana blockchain. He’s here to take over Solana meme season, don't ghost SPOOKY ;)
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