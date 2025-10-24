Актуальна ціна Sploots by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SPLOOT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SPLOOT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Sploots by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SPLOOT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SPLOOT на MEXC вже зараз.

Ціна Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SPLOOT до USD:

$0,00039432
$0,00039432$0,00039432
+18,90%1D
Графік ціни Sploots by Virtuals (SPLOOT) в реальному часі
Інформація щодо ціни Sploots by Virtuals (SPLOOT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00198963
$ 0,00198963$ 0,00198963

$ 0
$ 0$ 0

+5,50%

+18,97%

-53,31%

-53,31%

Актуальна ціна Sploots by Virtuals (SPLOOT) становить --. За останні 24 години SPLOOT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPLOOT становить $ 0,00198963, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SPLOOT змінився на +5,50% за останню годину, +18,97% за 24 години та на -53,31% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sploots by Virtuals (SPLOOT)

$ 393,23K
$ 393,23K$ 393,23K

--
----

$ 393,23K
$ 393,23K$ 393,23K

997,25M
997,25M 997,25M

997 247 740,9496186
997 247 740,9496186 997 247 740,9496186

Поточна ринкова капіталізація Sploots by Virtuals — $ 393,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPLOOT — 997,25M, зі загальною пропозицією 997247740.9496186. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 393,23K.

Історія ціни Sploots by Virtuals (SPLOOT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sploots by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sploots by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sploots by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sploots by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+18,97%
30 днів$ 0-73,42%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Character Name: Sploots

Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.

Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.

Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Sploots by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме Sploots by Virtuals (SPLOOT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Sploots by Virtuals (SPLOOT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Sploots by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни Sploots by Virtuals вже зараз!

SPLOOT до місцевих валют

Токеноміка Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Розуміння токеноміки Sploots by Virtuals (SPLOOT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SPLOOT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Скільки сьогодні коштує Sploots by Virtuals (SPLOOT)?
Актуальна ціна SPLOOT у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SPLOOT до USD?
Поточна ціна SPLOOT до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Sploots by Virtuals?
Ринкова капіталізація SPLOOT — $ 393,23K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SPLOOT?
Циркуляційна пропозиція SPLOOT — 997,25M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SPLOOT?
SPLOOT досяг історичної максимальної ціни у 0,00198963 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SPLOOT?
Історична мінімальна ціна SPLOOT становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SPLOOT?
Актуальний обсяг торгівлі SPLOOT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SPLOOT цього року?
SPLOOT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SPLOOT для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

