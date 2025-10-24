Інформація щодо ціни Sploots by Virtuals (SPLOOT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00198963$ 0,00198963 $ 0,00198963 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +5,50% Зміна ціни (1 дн.) +18,97% Зміна ціни (за 7 дн.) -53,31% Зміна ціни (за 7 дн.) -53,31%

Актуальна ціна Sploots by Virtuals (SPLOOT) становить --. За останні 24 години SPLOOT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPLOOT становить $ 0,00198963, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SPLOOT змінився на +5,50% за останню годину, +18,97% за 24 години та на -53,31% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Ринкова капіталізація $ 393,23K$ 393,23K $ 393,23K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 393,23K$ 393,23K $ 393,23K Циркуляційне постачання 997,25M 997,25M 997,25M Загальна пропозиція 997 247 740,9496186 997 247 740,9496186 997 247 740,9496186

Поточна ринкова капіталізація Sploots by Virtuals — $ 393,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPLOOT — 997,25M, зі загальною пропозицією 997247740.9496186. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 393,23K.