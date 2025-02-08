Ціна Splo (SPLO)
Поточна ціна Splo (SPLO) сьогодні становить 0.00001006 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPLO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Splo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 553.57 USD
- зміна ціни Splo протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Splo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Splo до USD становила $ -0.0000042507.
За останні 60 днів зміна ціни Splo до USD становила $ -0.0000064671.
За останні 90 днів зміна ціни Splo до USD становила $ -0.000006672988032054333.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000042507
|-42.25%
|60 днів
|$ -0.0000064671
|-64.28%
|90 днів
|$ -0.000006672988032054333
|-39.87%
Останній аналіз цін Splo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
-21.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Splo, the degenerate tadpole, is a reckless little creature with a love for gambling. Always swimming through chaos, he's obsessed with the thrill of betting and drinks the infamous sui water for fun. Splo lives for the rush, His tiny form might look harmless, but behind those wide eyes lies a wild heart ready to go all-in.
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￡0.000008048
|1 SPLO до EUR
€0.0000096576
|1 SPLO до USD
$0.00001006
|1 SPLO до MYR
RM0.0000446664
|1 SPLO до TRY
₺0.0003609528
|1 SPLO до JPY
¥0.0015227822
|1 SPLO до RUB
₽0.0009749146
|1 SPLO до INR
₹0.0008830668
|1 SPLO до IDR
Rp0.1649180064
|1 SPLO до PHP
₱0.0005836812
|1 SPLO до EGP
￡E.0.0005057162
|1 SPLO до BRL
R$0.000058348
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C$0.0000142852
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৳0.0012275212
|1 SPLO до NGN
₦0.015082455
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₴0.0004171882
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Bs0.0006036
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Rs0.0028076454
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฿0.0003406316
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Fr0.000009054
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