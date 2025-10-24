Інформація щодо ціни Splash Token (SPLASH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0063972$ 0,0063972 $ 0,0063972 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Splash Token (SPLASH) становить --. За останні 24 години SPLASH торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPLASH становить $ 0,0063972, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SPLASH змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Splash Token (SPLASH)

Ринкова капіталізація $ 410,52K$ 410,52K $ 410,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 443,81K$ 443,81K $ 443,81K Циркуляційне постачання 925,00M 925,00M 925,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Splash Token — $ 410,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPLASH — 925,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 443,81K.