Актуальна ціна Splash Token сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SPLASH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SPLASH на MEXC вже зараз.

$0,0004438
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Splash Token (SPLASH) в реальному часі
Інформація щодо ціни Splash Token (SPLASH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 0,0063972
$ 0
Актуальна ціна Splash Token (SPLASH) становить --. За останні 24 години SPLASH торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPLASH становить $ 0,0063972, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SPLASH змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Splash Token (SPLASH)

$ 410,52K
--
$ 443,81K
925,00M
1 000 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Splash Token — $ 410,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPLASH — 925,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 443,81K.

Історія ціни Splash Token (SPLASH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Splash Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Splash Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Splash Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Splash Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-6,38%
60 днів$ 0-16,23%
90 днів$ 0--

Що таке Splash Token (SPLASH)

$SPLASH is a tap-to-earn gaming token on TON (The Open Network), developed by P00LS Games, a Web3 gaming publisher on Telegram. It is designed to reward players for in-game engagement, referrals, and ecosystem participation. Players earn $SPLASH through gameplay and can stake their tokens for additional rewards, increasing their airdrop multipliers and potential future earnings.

The token is distributed through a structured airdrop system spanning four phases over six months, with staking and liquidity incentives driving long-term value. $SPLASH also integrates farming on STON.fi, allowing users to provide liquidity and earn rewards. As the primary token for casual gaming within P00LS Games, it will serve as a foundational asset for future gaming tokens and reward mechanisms.

$SPLASH is tradable on decentralized and centralized exchanges (as of 3/7), with STON.fi and MEXC being the first official trading venues. The project emphasizes fair distribution, transparency, and sustainable token utility within the broader P00LS Games ecosystem.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Splash Token (USD)

Скільки коштуватиме Splash Token (SPLASH) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Splash Token (SPLASH) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Splash Token.

Перегляньте прогноз ціни Splash Token вже зараз!

SPLASH до місцевих валют

Токеноміка Splash Token (SPLASH)

Розуміння токеноміки Splash Token (SPLASH) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SPLASH зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Splash Token (SPLASH)

Скільки сьогодні коштує Splash Token (SPLASH)?
Актуальна ціна SPLASH у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SPLASH до USD?
Поточна ціна SPLASH до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Splash Token?
Ринкова капіталізація SPLASH — $ 410,52K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SPLASH?
Циркуляційна пропозиція SPLASH — 925,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SPLASH?
SPLASH досяг історичної максимальної ціни у 0,0063972 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SPLASH?
Історична мінімальна ціна SPLASH становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SPLASH?
Актуальний обсяг торгівлі SPLASH за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SPLASH цього року?
SPLASH може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SPLASH для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Splash Token (SPLASH)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

