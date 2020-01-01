Токеноміка Splash Dog (BUSTER) Дізнайтеся ключову інформацію про Splash Dog (BUSTER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Splash Dog (BUSTER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Splash Dog (BUSTER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,20K $ 11,20K $ 11,20K Загальна пропозиція: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M Циркуляційна пропозиція: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,20K $ 11,20K $ 11,20K Історичний максимум: $ 0,00444016 $ 0,00444016 $ 0,00444016 Історичний мінімум: $ 0,00000975 $ 0,00000975 $ 0,00000975 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Splash Dog (BUSTER)

Токеноміка Splash Dog (BUSTER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Splash Dog (BUSTER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BUSTER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BUSTER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BUSTER, досліджуйте ціну токена BUSTER в реальному часі!

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