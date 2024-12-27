Сьогоднішня ціна Splash Dog (BUSTER)

Поточна ціна Splash Dog (BUSTER) сьогодні становить 0.0012239 USD з ринковою капіталізацією $ 1.22M USD. Ціна BUSTER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Splash Dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.66K USD

- зміна ціни Splash Dog протягом дня — -11.79%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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