Ціна Splash Dog (BUSTER)
Поточна ціна Splash Dog (BUSTER) сьогодні становить 0.0012239 USD з ринковою капіталізацією $ 1.22M USD. Ціна BUSTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Splash Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.66K USD
- зміна ціни Splash Dog протягом дня — -11.79%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Splash Dog до USD становила $ -0.000163658965515077.
За останні 30 днів зміна ціни Splash Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Splash Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Splash Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000163658965515077
|-11.79%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Splash Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.03%
-11.79%
-30.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
THE FAMOUS DOG JUMPING INTO THE WATER FROM TIKTOK WITH 500M+ VIEWS. A few facts about me - Signature Pool Dive - Serial Killer - Silly Roadmap 1. BORN - Launch of a token, development of a family of holders and a twitter 2.BORN - Project development, marketing and connect KOLs 3. CEX listings - Listing on top exchanges and partnerships Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Ready to Splash?
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