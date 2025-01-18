Сьогоднішня ціна SPLASH AI (SPLASH)

Поточна ціна SPLASH AI (SPLASH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 262.53K USD. Ціна SPLASH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SPLASH AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.51K USD

- зміна ціни SPLASH AI протягом дня — -23.91%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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