Ціна SPLASH AI (SPLASH)
Поточна ціна SPLASH AI (SPLASH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 262.53K USD. Ціна SPLASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SPLASH AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.51K USD
- зміна ціни SPLASH AI протягом дня — -23.91%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SPLASH AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SPLASH AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SPLASH AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SPLASH AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-23.91%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SPLASH AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.17%
-23.91%
-56.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Splash AI combines the strengths of AI-powered crypto analyst (@aixbt_agent) and investment DAO management (@Vader_AI_) while utilizing the innovative blockchain capabilities of the SUI Network. As the AIXBT of the SUI Network, SplashAI specializes in delivering crypto market intelligence, automating the tracking of market trends, interpreting data, and providing insights, narrative analysis, price data, and market trend predictions. As a financial agent akin to VaderAI, it will specialize in DAO asset management utilizing real-time market analysis to optimize investment strategies and build robust portfolios.
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