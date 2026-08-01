Сьогоднішня ціна SPL VPN

Поточна ціна SPL VPN (SPL) сьогодні становить $ 0,00112923, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPL до USD становить $ 0,00112923 за SPL.

SPL VPN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23 714, з циркуляційною пропозицією у 21,00M SPL. Протягом останніх 24 годин SPL торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01756179, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SPL змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 338,77.

Ринкова інформація щодо SPL VPN (SPL)

Ринкова капіталізація $ 23,71K$ 23,71K $ 23,71K Обсяг (за 24 год) $ 338,77$ 338,77 $ 338,77 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,71K$ 23,71K $ 23,71K Циркуляційне постачання 21,00M 21,00M 21,00M Загальна пропозиція 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SPL VPN — $ 23,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 338,77. Циркуляційна пропозиція SPL — 21,00M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,71K.