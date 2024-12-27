Сьогоднішня ціна SpiritSwap (SPIRIT)

Поточна ціна SpiritSwap (SPIRIT) сьогодні становить 0.00107879 USD з ринковою капіталізацією $ 634.36K USD. Ціна SPIRIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SpiritSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.36K USD

- зміна ціни SpiritSwap протягом дня — -1.11%

- циркуляційна пропозиція – 588.01M USD

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