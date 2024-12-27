Ціна SpiritSwap (SPIRIT)
Поточна ціна SpiritSwap (SPIRIT) сьогодні становить 0.00107879 USD з ринковою капіталізацією $ 634.36K USD. Ціна SPIRIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SpiritSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.36K USD
- зміна ціни SpiritSwap протягом дня — -1.11%
- циркуляційна пропозиція – 588.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SpiritSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SpiritSwap до USD становила $ -0.0006085634.
За останні 60 днів зміна ціни SpiritSwap до USD становила $ -0.0003501325.
За останні 90 днів зміна ціни SpiritSwap до USD становила $ -0.001453899501069692.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.11%
|30 днів
|$ -0.0006085634
|-56.41%
|60 днів
|$ -0.0003501325
|-32.45%
|90 днів
|$ -0.001453899501069692
|-57.40%
Останній аналіз цін SpiritSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
-1.11%
-2.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SpiritSwap token is the exchange token of the SpiritSwap DEX, a decentralized exchange using the constant product automated market maker (amm) model on the Fantom network.
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