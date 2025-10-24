Інформація щодо ціни spiritcoin (SPIRITCOIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,94% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,94%

Актуальна ціна spiritcoin (SPIRITCOIN) становить --. За останні 24 години SPIRITCOIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPIRITCOIN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SPIRITCOIN змінився на -- за останню годину, 0,00% за 24 години та на +3,94% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо spiritcoin (SPIRITCOIN)

Ринкова капіталізація $ 6,66K$ 6,66K $ 6,66K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,66K$ 6,66K $ 6,66K Циркуляційне постачання 999,59M 999,59M 999,59M Загальна пропозиція 999 586 582,084498 999 586 582,084498 999 586 582,084498

Поточна ринкова капіталізація spiritcoin — $ 6,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPIRITCOIN — 999,59M, зі загальною пропозицією 999586582.084498. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,66K.