Інформація щодо ціни SPIRA (SPIRA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00178383$ 0,00178383 $ 0,00178383 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,13% Зміна ціни (1 дн.) +4,47% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,83% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,83%

Актуальна ціна SPIRA (SPIRA) становить --. За останні 24 години SPIRA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPIRA становить $ 0,00178383, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SPIRA змінився на -1,13% за останню годину, +4,47% за 24 години та на +2,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SPIRA (SPIRA)

Ринкова капіталізація $ 92,43K$ 92,43K $ 92,43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 486,50K$ 486,50K $ 486,50K Циркуляційне постачання 189,98M 189,98M 189,98M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SPIRA — $ 92,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPIRA — 189,98M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 486,50K.