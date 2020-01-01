Токеноміка Spintria (SP) Дізнайтеся ключову інформацію про Spintria (SP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Spintria (SP) Spintria (SP) is a utility adult-token on the TON network created for anonymous and quick access to the content in the adult entertainment ecosystem. The adult industry faces numerous issues that limit its growth and safety. Spintria offers an innovative solution that could change the game. Our token $SP and WEB-3 technologies will help overcome these challenges and create a safer, more profitable, and fairer ecosystem for all participants. Security and Privacy Problem: Leakage of personal data and confidential information.

Solution: The SP token is built on the TON blockchain, ensuring anonymity and transaction security. Financial Barriers Problem: Limited access to traditional financial services.

Solution: The introduction of cryptocurrency $SP and DeFi tools to simplify and reduce the cost of financial operations. Censorship and Legal Restrictions Problem: Strict legal constraints and content censorship.

Solution: Decentralized platforms utilizing the $SP token that are hard to censor. Exploitation and Lack of Fair Compensation Problem: Unfair working conditions and low earnings.

Solution: Transparent and fair reward systems using smart contracts based on $SP. Monetization Challenges Problem: Difficulties in monetizing content.

Solution: Use of $SP for direct and instant payments without intermediaries. Lack of Innovation Problem: Insufficient technological innovation.

Solution: Implementation of new technologies, such as NFTs and DeFi, utilizing $SP. Stigmatization and Social Pressure Problem: Stigmatization and negative attitudes toward industry workers.

Solution: Community support and educational initiatives funded through $SP. Content Quality Issues Problem: Low-quality content.

Solution: Introduction of quality standards and rating systems, supporting professional creators through $SP. Market Access Issues Problem: Limited access to the global market.

Solution: Decentralized platforms based on $SP to ensure global access. Intellectual Property Protection Issues Problem: Piracy and illegal content distribution.

Solution: Use of blockchain technologies to protect copyrights and track content distribution through $SP. Spintria offers a comprehensive solution to all key issues within the adult industry. Our token $SP and WEB-3 technologies create a safe, fair, and innovative ecosystem that benefits both content creators and consumers. Join us and be a part of the revolution in the adult industry. Офіційний вебсайт: https://sp.one Whitepaper: https://sp.one/litepaper Купити SP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Spintria (SP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Spintria (SP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 288.10K $ 288.10K $ 288.10K Загальна пропозиція: $ 888.70M $ 888.70M $ 888.70M Циркуляційна пропозиція: $ 51.56M $ 51.56M $ 51.56M FDV (повністю розведена вартість): $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M Історичний максимум: $ 0.05442 $ 0.05442 $ 0.05442 Історичний мінімум: $ 0.00455647 $ 0.00455647 $ 0.00455647 Поточна ціна: $ 0.0055972 $ 0.0055972 $ 0.0055972 Дізнайтеся більше про ціну Spintria (SP)

Токеноміка Spintria (SP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Spintria (SP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SP, досліджуйте ціну токена SP в реальному часі!

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