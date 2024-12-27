Сьогоднішня ціна Spintria (SP)

Поточна ціна Spintria (SP) сьогодні становить 0.02595683 USD з ринковою капіталізацією $ 1.33M USD. Ціна SP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spintria:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.96K USD

- зміна ціни Spintria протягом дня — +6.36%

- циркуляційна пропозиція – 51.56M USD

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