Токеноміка Spintop (SPIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Spintop (SPIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Spintop (SPIN) Spintop is the next generation blockchain gaming hub that aims to utilize the new tools of web3 to offer a comprehensive experience for players, traders and investors. In Spintop, we aspire to guide, discuss and supply through blockchain gaming. The ecosystem is designed as a gaming hub that allows players to exchange their tokens, NFTs, and reviews. Spintop consists of four main producs acting together in a social manner and built around user profiles: Gamepedia: A community-driven gaming guide in which games are accessed, listed, and filtered for tokenomics, ratings, smart chains, and development statuses. Games are also reviewed by both critics and users. Spindex: A decentralized exchange (Dex) where gaming tokens are pooled together to create liquidity, incentivizing yield farming. Guild Maker: Meeting grounds for play-to-earn sponsors and scholars. Sponsors can burn SPIN and create their own yield guilds, recruit scholars and compete with each other. NFT Marketplace: NFT marketplace will be the supply zone for the guilds, users and games where they will be listing their NFTs for sale or lending. Офіційний вебсайт: https://spintop.network Купити SPIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Spintop (SPIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Spintop (SPIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 167,36K $ 167,36K $ 167,36K Загальна пропозиція: $ 727,66M $ 727,66M $ 727,66M Циркуляційна пропозиція: $ 302,79M $ 302,79M $ 302,79M FDV (повністю розведена вартість): $ 402,19K $ 402,19K $ 402,19K Історичний максимум: $ 0,645127 $ 0,645127 $ 0,645127 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00055272 $ 0,00055272 $ 0,00055272 Дізнайтеся більше про ціну Spintop (SPIN)

Токеноміка Spintop (SPIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Spintop (SPIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SPIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SPIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SPIN, досліджуйте ціну токена SPIN в реальному часі!

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