Сьогоднішня ціна Spintop (SPIN)

Поточна ціна Spintop (SPIN) сьогодні становить 0.00325391 USD з ринковою капіталізацією $ 960.71K USD. Ціна SPIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spintop:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 204.47 USD

- зміна ціни Spintop протягом дня — +1.46%

- циркуляційна пропозиція – 294.99M USD

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