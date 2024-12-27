Ціна Spintop (SPIN)
Поточна ціна Spintop (SPIN) сьогодні становить 0.00325391 USD з ринковою капіталізацією $ 960.71K USD. Ціна SPIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spintop:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 204.47 USD
- зміна ціни Spintop протягом дня — +1.46%
- циркуляційна пропозиція – 294.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spintop до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Spintop до USD становила $ -0.0003028355.
За останні 60 днів зміна ціни Spintop до USD становила $ -0.0002559242.
За останні 90 днів зміна ціни Spintop до USD становила $ -0.000871178204272593.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.46%
|30 днів
|$ -0.0003028355
|-9.30%
|60 днів
|$ -0.0002559242
|-7.86%
|90 днів
|$ -0.000871178204272593
|-21.11%
Останній аналіз цін Spintop: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.61%
+1.46%
+6.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Spintop is the next generation blockchain gaming hub that aims to utilize the new tools of web3 to offer a comprehensive experience for players, traders and investors. In Spintop, we aspire to guide, discuss and supply through blockchain gaming. The ecosystem is designed as a gaming hub that allows players to exchange their tokens, NFTs, and reviews. Spintop consists of four main producs acting together in a social manner and built around user profiles: Gamepedia: A community-driven gaming guide in which games are accessed, listed, and filtered for tokenomics, ratings, smart chains, and development statuses. Games are also reviewed by both critics and users. Spindex: A decentralized exchange (Dex) where gaming tokens are pooled together to create liquidity, incentivizing yield farming. Guild Maker: Meeting grounds for play-to-earn sponsors and scholars. Sponsors can burn SPIN and create their own yield guilds, recruit scholars and compete with each other. NFT Marketplace: NFT marketplace will be the supply zone for the guilds, users and games where they will be listing their NFTs for sale or lending.
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