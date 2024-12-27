Сьогоднішня ціна Spinning Cat (OIIAOIIA)

Поточна ціна Spinning Cat (OIIAOIIA) сьогодні становить 0.00682594 USD з ринковою капіталізацією $ 6.79M USD. Ціна OIIAOIIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spinning Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 370.51K USD

- зміна ціни Spinning Cat протягом дня — +1.71%

- циркуляційна пропозиція – 999.82M USD

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