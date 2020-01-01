Токеноміка SpineDAO Token (SPINE)
Інформація SpineDAO Token (SPINE)
SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem.
Токеноміка та аналіз ціни SpineDAO Token (SPINE)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SpineDAO Token (SPINE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка SpineDAO Token (SPINE): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки SpineDAO Token (SPINE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів SPINE, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SPINE, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку SPINE, досліджуйте ціну токена SPINE в реальному часі!
Прогноз ціни SPINE
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