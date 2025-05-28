Сьогоднішня ціна SpineDAO Token (SPINE)

Поточна ціна SpineDAO Token (SPINE) сьогодні становить 0,0087684 USD з ринковою капіталізацією $ 2,76M USD. Ціна SPINE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SpineDAO Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SpineDAO Token протягом дня — +1,75%

- циркуляційна пропозиція – 313,65M USD

Отримуйте оновлення цін SPINE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SPINE.