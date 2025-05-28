Ціна SpineDAO Token (SPINE)
Поточна ціна SpineDAO Token (SPINE) сьогодні становить 0,0087684 USD з ринковою капіталізацією $ 2,76M USD. Ціна SPINE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SpineDAO Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SpineDAO Token протягом дня — +1,75%
- циркуляційна пропозиція – 313,65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SpineDAO Token до USD становила $ +0,00015039.
За останні 30 днів зміна ціни SpineDAO Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SpineDAO Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SpineDAO Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00015039
|+1,75%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SpineDAO Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,43%
+1,75%
+26,43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem.
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