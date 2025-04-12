Ціна SpinDash (SPINDASH)
Поточна ціна SpinDash (SPINDASH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 84.25K USD. Ціна SPINDASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SpinDash:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SpinDash протягом дня — -6.36%
- циркуляційна пропозиція – 777.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SpinDash до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SpinDash до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SpinDash до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SpinDash до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.36%
|30 днів
|$ 0
|-64.63%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SpinDash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.50%
-6.36%
-44.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SpinDash was first introduced on Sonic's Degen Express launcher through a stealth launch. We are the first ever Decentralize Prediction Market on Sonic chain. We also offer a product called sonic333 which is basically an ODTE options mini-game. Players can choose if a token goes up or down in 3 minutes and 33 seconds. All bets are resolved through an LLM (AI). We aim to make a project that is truly decentralized, from tokenomics to our actual products.
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