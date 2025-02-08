Ціна Spinaq (SPINAQ)
Поточна ціна Spinaq (SPINAQ) сьогодні становить 0.0000518 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPINAQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spinaq:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.61 USD
- зміна ціни Spinaq протягом дня — +2.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SPINAQ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SPINAQ.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spinaq до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Spinaq до USD становила $ -0.0000104213.
За останні 60 днів зміна ціни Spinaq до USD становила $ -0.0000165849.
За останні 90 днів зміна ціни Spinaq до USD становила $ -0.00000973334903581063.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.17%
|30 днів
|$ -0.0000104213
|-20.11%
|60 днів
|$ -0.0000165849
|-32.01%
|90 днів
|$ -0.00000973334903581063
|-15.81%
Останній аналіз цін Spinaq: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.77%
+2.17%
-18.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Spinaq Dex is a decentralized exchange for degens, farmers, and all on-chain enthusiasts seeking thrills on Arbitrum blockchain.. Welcome to the classic model of good old degen farming, where the best profits were made from sick %APR. This is our tribute to the DeFi Summer 1.0 - Grab some $SPINAQ, farm with us, get stronger!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SPINAQ до AUD
A$0.000082362
|1 SPINAQ до GBP
￡0.00004144
|1 SPINAQ до EUR
€0.000049728
|1 SPINAQ до USD
$0.0000518
|1 SPINAQ до MYR
RM0.000229992
|1 SPINAQ до TRY
₺0.001858584
|1 SPINAQ до JPY
¥0.007840966
|1 SPINAQ до RUB
₽0.005019938
|1 SPINAQ до INR
₹0.004547004
|1 SPINAQ до IDR
Rp0.849180192
|1 SPINAQ до PHP
₱0.003005436
|1 SPINAQ до EGP
￡E.0.002603986
|1 SPINAQ до BRL
R$0.00030044
|1 SPINAQ до CAD
C$0.000073556
|1 SPINAQ до BDT
৳0.006320636
|1 SPINAQ до NGN
₦0.07766115
|1 SPINAQ до UAH
₴0.002148146
|1 SPINAQ до VES
Bs0.003108
|1 SPINAQ до PKR
Rs0.014456862
|1 SPINAQ до KZT
₸0.02642836
|1 SPINAQ до THB
฿0.001753948
|1 SPINAQ до TWD
NT$0.001701112
|1 SPINAQ до CHF
Fr0.00004662
|1 SPINAQ до HKD
HK$0.000403522
|1 SPINAQ до MAD
.د.م0.000518518