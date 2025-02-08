Сьогоднішня ціна Spinaq (SPINAQ)

Поточна ціна Spinaq (SPINAQ) сьогодні становить 0.0000518 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPINAQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spinaq:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.61 USD

- зміна ціни Spinaq протягом дня — +2.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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