Ціна Spin It (SPIN)
Поточна ціна Spin It (SPIN) сьогодні становить 0.00209253 USD з ринковою капіталізацією $ 361.06K USD. Ціна SPIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spin It:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Spin It протягом дня — -6.67%
- циркуляційна пропозиція – 173.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spin It до USD становила $ -0.000149635413253059.
За останні 30 днів зміна ціни Spin It до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Spin It до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Spin It до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000149635413253059
|-6.67%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Spin It: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.09%
-6.67%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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