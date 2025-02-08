Ціна Spillways (SPILLWAYS)
Поточна ціна Spillways (SPILLWAYS) сьогодні становить 0.00014759 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPILLWAYS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spillways:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.10 USD
- зміна ціни Spillways протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SPILLWAYS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SPILLWAYS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spillways до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Spillways до USD становила $ -0.0000019631.
За останні 60 днів зміна ціни Spillways до USD становила $ -0.0000137503.
За останні 90 днів зміна ціни Spillways до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000019631
|-1.33%
|60 днів
|$ -0.0000137503
|-9.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Spillways: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Spillways is a fully decentralized protocol for private transactions on Ethereum which is proposing a mixer to allow the users to keep anonymity for their transactions. Spillways is a fork from Tornado Cash with an improved ZK-Proofs protocol.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SPILLWAYS до AUD
A$0.0002346681
|1 SPILLWAYS до GBP
￡0.000118072
|1 SPILLWAYS до EUR
€0.0001416864
|1 SPILLWAYS до USD
$0.00014759
|1 SPILLWAYS до MYR
RM0.0006552996
|1 SPILLWAYS до TRY
₺0.0052955292
|1 SPILLWAYS до JPY
¥0.0223406983
|1 SPILLWAYS до RUB
₽0.0143029469
|1 SPILLWAYS до INR
₹0.0129554502
|1 SPILLWAYS до IDR
Rp2.4195078096
|1 SPILLWAYS до PHP
₱0.0085631718
|1 SPILLWAYS до EGP
￡E.0.0074193493
|1 SPILLWAYS до BRL
R$0.000856022
|1 SPILLWAYS до CAD
C$0.0002095778
|1 SPILLWAYS до BDT
৳0.0180089318
|1 SPILLWAYS до NGN
₦0.2212743075
|1 SPILLWAYS до UAH
₴0.0061205573
|1 SPILLWAYS до VES
Bs0.0088554
|1 SPILLWAYS до PKR
Rs0.0411908931
|1 SPILLWAYS до KZT
₸0.075300418
|1 SPILLWAYS до THB
฿0.0049973974
|1 SPILLWAYS до TWD
NT$0.0048468556
|1 SPILLWAYS до CHF
Fr0.000132831
|1 SPILLWAYS до HKD
HK$0.0011497261
|1 SPILLWAYS до MAD
.د.م0.0014773759