Сьогоднішня ціна Spiko Amundi Overnight Swap Fund

Поточна ціна Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) сьогодні становить $ 1,017, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SAFO до USD становить $ 1,017 за SAFO.

Spiko Amundi Overnight Swap Fund наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 144 937 260, з циркуляційною пропозицією у 142,55M SAFO. Протягом останніх 24 годин SAFO торгувався між $ 1,017 (мінімум) та $ 1,017 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,017, тоді як історичний мінімум — $ 1,015.

У короткостроковій динаміці SAFO змінився на 0,00% за останню годину та на +0,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO)

Ринкова капіталізація $ 144,94M$ 144,94M $ 144,94M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 144,94M$ 144,94M $ 144,94M Циркуляційне постачання 142,55M 142,55M 142,55M Загальна пропозиція 142 546 471,04056 142 546 471,04056 142 546 471,04056

Поточна ринкова капіталізація Spiko Amundi Overnight Swap Fund — $ 144,94M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція SAFO — 142,55M, зі загальною пропозицією 142546471.04056. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 144,94M.