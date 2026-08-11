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Поточна ціна Spiko Amundi Overnight Swap Fund сьогодні становить 1,017 USD. Ринкова капіталізація SAFO становить 144 937 260 USD. Відстежуйте оновлення цін SAFO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Spiko Amundi Overnight Swap Fund сьогодні становить 1,017 USD. Ринкова капіталізація SAFO становить 144 937 260 USD. Відстежуйте оновлення цін SAFO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SAFO

Інформація про ціну SAFO

Що таке SAFO

Офіційний вебсайт SAFO

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Ціна Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SAFO до USD:

$1,017
$1,017$1,017
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:18:58 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Spiko Amundi Overnight Swap Fund

Поточна ціна Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) сьогодні становить $ 1,017, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SAFO до USD становить $ 1,017 за SAFO.

Spiko Amundi Overnight Swap Fund наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 144 937 260, з циркуляційною пропозицією у 142,55M SAFO. Протягом останніх 24 годин SAFO торгувався між $ 1,017 (мінімум) та $ 1,017 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,017, тоді як історичний мінімум — $ 1,015.

У короткостроковій динаміці SAFO змінився на 0,00% за останню годину та на +0,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO)

$ 144,94M
$ 144,94M$ 144,94M

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 144,94M
$ 144,94M$ 144,94M

142,55M
142,55M 142,55M

142 546 471,04056
142 546 471,04056 142 546 471,04056

Поточна ринкова капіталізація Spiko Amundi Overnight Swap Fund — $ 144,94M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція SAFO — 142,55M, зі загальною пропозицією 142546471.04056. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 144,94M.

Історія ціни Spiko Amundi Overnight Swap Fund у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,017
$ 1,017$ 1,017
Мін. за 24 год
$ 1,017
$ 1,017$ 1,017
Макс. за 24 год

$ 1,017
$ 1,017$ 1,017

$ 1,017
$ 1,017$ 1,017

$ 1,017
$ 1,017$ 1,017

$ 1,015
$ 1,015$ 1,015

0,00%

+0,01%

+0,08%

+0,08%

Історія ціни Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spiko Amundi Overnight Swap Fund до USD становила $ +0,000112.
За останні 30 днів зміна ціни Spiko Amundi Overnight Swap Fund до USD становила $ +0,0032088384.
За останні 60 днів зміна ціни Spiko Amundi Overnight Swap Fund до USD становила $ +0,0066243312.
За останні 90 днів зміна ціни Spiko Amundi Overnight Swap Fund до USD становила $ +0,000228.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,000112+0,01%
30 днів$ +0,0032088384+0,32%
60 днів$ +0,0066243312+0,65%
90 днів$ +0,000228+0,00%

Прогноз ціни Spiko Amundi Overnight Swap Fund

Прогноз ціни Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SAFO у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Spiko Amundi Overnight Swap Fund потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Spiko Amundi Overnight Swap Fund у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SAFO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Spiko Amundi Overnight Swap Fund.

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Ресурс Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Про Spiko Amundi Overnight Swap Fund

Яка реальна ціна Spiko Amundi Overnight Swap Fund сьогодні?

Живуча ціна Spiko Amundi Overnight Swap Fund становить ₴44.81662839976368000, змінившись на 0.01% за останні 24 години. Ця цифра постійно оновлюється, щоб відображати точні умови глобального ринку.

Як виглядає денну структуру цін для SAFO?

SAFO торгувався між ₴44.81662839976368000 і ₴44.81662839976368000, що дає уявлення про внутрішньоденну міцність цін та потенційні зони прориву.

Наскільки волатильність Spiko Amundi Overnight Swap Fund сьогодні?

Токен пережив --% волатильності за останню добу, допомагаючи трейдерам визначити, чи ринок стабільний, чи дуже реактивний.

У якій технічній зоні зараз торгують SAFO?

Рух ціни відносно недавніх максимумів і мінімумів свідчить, що SAFO демонструє помірний короткостроковий імпульс, що залежить від ліквідності та загального напряму ринку.

Який загальний рейтинг та розмір ринку у Spiko Amundi Overnight Swap Fund?

З капіталізацією ₴6387019982.98911743040000, Spiko Amundi Overnight Swap Fund займає #197 місце, що свідчить про сильну присутність на ринку та інтерес інвесторів.

Яку об’ємну активність показав SAFO останнім часом?

Токен згенерував ₴-- за 24-годинний об’єм торгів, що свідчить про активну участь глобальних трейдерів.

Як Spiko Amundi Overnight Swap Fund порівнюється зі своїми ATH і ATL?

Його ATH становить ₴44.81662839976368000, а ATL — ₴44.72849343732560000, що дає уявлення про довгостроковий ціновий потенціал та просадки.

Які фундаментальні фактори впливають на ринкову поведінку SAFO?

Основні фактори включають обігове надання (142546471.04056 токенів), результати категорії у Decentralized Finance (DeFi),Tokenized Assets,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Starknet Ecosystem та ончейн-активність у --, що всі разом формують цінову динаміку токена.

Люди також запитують: Інші запитання про Spiko Amundi Overnight Swap Fund

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:18:58 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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