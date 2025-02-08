Ціна SpiderSwap (SPDR)
Поточна ціна SpiderSwap (SPDR) сьогодні становить 0.01147786 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPDR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SpiderSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.72K USD
- зміна ціни SpiderSwap протягом дня — -0.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SpiderSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SpiderSwap до USD становила $ +0.0014078226.
За останні 60 днів зміна ціни SpiderSwap до USD становила $ +0.0002409306.
За останні 90 днів зміна ціни SpiderSwap до USD становила $ +0.004392974769599493.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.35%
|30 днів
|$ +0.0014078226
|+12.27%
|60 днів
|$ +0.0002409306
|+2.10%
|90 днів
|$ +0.004392974769599493
|+62.00%
Останній аналіз цін SpiderSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-0.35%
+60.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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