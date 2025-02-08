Сьогоднішня ціна SpiderSwap (SPDR)

Поточна ціна SpiderSwap (SPDR) сьогодні становить 0.01147786 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPDR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SpiderSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.72K USD

- зміна ціни SpiderSwap протягом дня — -0.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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