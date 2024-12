Що таке Spice ( SPICE)

Spice is a vibrant memecoin launched on Osmosis within the Cosmos ecosystem, tailored for the Akash Network community. Embracing decentralization and community-driven innovation, Spice adds flavor to the cosmos space by supporting the akash community. Spice uses Spice lp proceeds to buy and stake Akash and uses the staking revenue to buyback and burn spice to create a flywheel surrounding Akash and Spice.

