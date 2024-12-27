Сьогоднішня ціна Spice (SPICE)

Поточна ціна Spice (SPICE) сьогодні становить 0.01102552 USD з ринковою капіталізацією $ 1.10M USD. Ціна SPICE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spice:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.87K USD

- зміна ціни Spice протягом дня — -6.84%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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