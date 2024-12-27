Ціна Spice (SPICE)
Поточна ціна Spice (SPICE) сьогодні становить 0.01102552 USD з ринковою капіталізацією $ 1.10M USD. Ціна SPICE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spice:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.87K USD
- зміна ціни Spice протягом дня — -6.84%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spice до USD становила $ -0.00080986013954306.
За останні 30 днів зміна ціни Spice до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Spice до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Spice до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00080986013954306
|-6.84%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Spice: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.66%
-6.84%
-12.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Spice is a vibrant memecoin launched on Osmosis within the Cosmos ecosystem, tailored for the Akash Network community. Embracing decentralization and community-driven innovation, Spice adds flavor to the cosmos space by supporting the akash community. Spice uses Spice lp proceeds to buy and stake Akash and uses the staking revenue to buyback and burn spice to create a flywheel surrounding Akash and Spice.
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