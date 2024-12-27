Ціна Sphynx Labs (SPHYNX)
Поточна ціна Sphynx Labs (SPHYNX) сьогодні становить 0.00208484 USD з ринковою капіталізацією $ 3.13M USD. Ціна SPHYNX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sphynx Labs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 601.47 USD
- зміна ціни Sphynx Labs протягом дня — +2.55%
- циркуляційна пропозиція – 1.50B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sphynx Labs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sphynx Labs до USD становила $ +0.0010400145.
За останні 60 днів зміна ціни Sphynx Labs до USD становила $ +0.0007476826.
За останні 90 днів зміна ціни Sphynx Labs до USD становила $ +0.0001583849727808502.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.55%
|30 днів
|$ +0.0010400145
|+49.88%
|60 днів
|$ +0.0007476826
|+35.86%
|90 днів
|$ +0.0001583849727808502
|+8.22%
Останній аналіз цін Sphynx Labs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.56%
+2.55%
+0.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sphynx Labs is an all-in-one solution for Trading, Farming, Bridging, and more. With Sphynx Labs, you have the power to control your decentralized destiny with powerful tools in one secure location, regardless of the blockchain you want to use beyond simply a token, Sphynx Labs' purpose is built to offer yield opportunities in various ways to holders in sustainable ways that feed the ecosystem. Including our Swap, Hyper pool, Launchpad, NFT marketplace, and others. We have been around for 2 years, building our product and delivering everything that was promised. We do have as well our APP, which you can find on Apple and Google store.
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